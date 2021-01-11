Нетрезвый водитель перевернулся на квадроцикле в Речицком районе

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе нетрезвый водитель перевернулся на квадроцикле. Информацию о ДТП разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 9 января примерно в 20.00. 44-летний водитель ехал на квадроцикле Sportsman. При выборе скорости он не учел погодные условия и состояние дороги, съехал на обочину и перевернулся.

Как уточняется в сообщении, по предварительной информации, мужчина был пьян.

Травмированного водителя госпитализировали.-0-