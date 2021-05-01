Нетрезвый водитель протаранил информационную стелу на МКАД

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель протаранил информационную стелу "АЗС" на МКАД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 30 апреля около 20.20 водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем "Мазда", двигался по МКАД со стороны ул.Кижеватова в направлении ул.Казинца. Не справившись с управлением, он выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на информационную стелу "АЗС".

Мужчину с травмами доставили в медицинское учреждение.

В Госавтоинспекции отметили, что за несколько минут до инцидента эта машина попала в поле зрения сотрудников ГАИ, которые двигались по внешнему кольцу МКАД. Своей манерой езды иномарка выделялась из транспортного потока. Милиционеры развернулись на развязке и проследовали за легковушкой. Увидев экипаж ГАИ, водитель увеличил скорость - и спустя несколько мгновений произошла авария.

При проведении освидетельствования в организме нарушителя обнаружено 1,52 промилле.

Госавтоинспекция напоминает, что недопустимо садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Совершая подобные противоправные поступки, нетрезвые водители ставят под угрозу не только свою жизнь, но жизнь других участников дорожного движения.-0-