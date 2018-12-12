Нетрезвый водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ в Шкловском районе

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе нетрезвый водитель машины без техосмотра пытался дать сотруднику ГАИ Br100 в качестве взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Экипаж батальона ДПС ГАИ УВД 10 декабря около полудня на автодороге вблизи д. Лотва остановил автомобиль "Ауди". За рулем был 42-летний житель Шкловского района. У мужчины был не пройден техосмотр, его пригласили в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. "В салоне инспектор заподозрил, что водитель нетрезв, предложил ему пройти освидетельствование. Но владелец "Ауди" от данной процедуры отказался. Он предложил "решить вопрос на месте" и протянул милиционеру две купюры по Br50", - рассказали в УВД.

Инспектор ГАИ предупредил водителя об уголовной ответственности за дачу взятки. "Однако правонарушитель по-прежнему предлагал деньги. А затем оставил купюры на пассажирском сиденье и покинул служебный автомобиль. Сотрудники ГАИ его задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу Шкловского РОВД", - проинформировали в милиции.

Шкловским районным отделом СК в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.431 УК (попытка дачи взятки). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также в отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях.-0-