Нетрезвый водитель пытался сбежать из пункта пропуска на границе с Украиной

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый мужчина пытался сбежать из пункта пропуска на границе с Украиной, сопротивление пограничникам может грозить ему лишением свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
В пункте пропуска "Комарин" 28 апреля был задержан гражданин Беларуси, который въезжал в страну на автомобиле Audi. Во время оформления выяснилось, что житель белорусского приграничья нетрезв. "Мужчина не подчинился законным требованиям пограничников, попытался оказать сопротивление и покинуть территорию пункта пропуска. Для его задержания пограничный наряд был вынужден использовать специальные средства", - рассказали в Госпогранкомитете.
В отношении гражданина начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение границы. За сопротивление при задержании сотрудниками милиции начата проверка в рамках Уголовного-процессуального кодекса. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.-0-
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