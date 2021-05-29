Нетрезвый водитель сначала въехал в дерево, затем в автомобиль

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 56-летний мужчина на автомобиле "Ауди", двигаясь по пр. Пушкина, при повороте направо на ул. Одоевского не справился с управлением и совершил наезд на дерево, затем въехал в припаркованный "Хендэ". От удара последний отбросило на "Фольксваген". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Результат освидетельствования - 2,02 промилле алкоголя в организме нарушителя.

На данный момент сотрудниками отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска по факту произошедшего проводится проверка.

Столичная Госавтоинспекция напоминает, что Правила дорожного движения строго настрого запрещают управлять автомобилем в состоянии опьянения!-0-