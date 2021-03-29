Нетрезвый водитель в Минске совершил ДТП

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем "Ситроен", двигался по ул.Алеся Бачило со стороны ул.Ротмистрова в направлении ул.Селицкого. Не справившись с управлением, совершил столкновение со встречным автомобилем "Ауди". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате происшествия пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Установлено, что виновник находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 2,68 промилле алкоголя.

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 марта 2021 года ужесточилось наказание в отношении нетрезвых водителей. Теперь, если в выдыхаемом воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года, а если свыше 0,8 промилле – штраф будет уже составлять 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.-0-