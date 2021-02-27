Нетрезвый водитель совершил ДТП в Минске

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель управляя автомобилем "БМВ" совершил наезд на автомобиль "Форд", который остановился на запрещающий сигнал светофора, Такую информацию сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем "БМВ", двигался по ул.Голодеда со стороны пр.Голодеда в направлении ул.Ташкентской, при повороте направо не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, затем на разделительное ограждение. Далее автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на автомобиль "Форд", который остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

Установлено, что виновник ДТП управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По результатам медицинского освидетельствования концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе у водителя автомобиля "БМВ" составила 1,4 промилле. По данному факту проводится проверка.

Уважаемые участники дорожного движения! Даже в небольших дозах алкоголь оказывает существенное влияние на мозговую деятельность: ухудшает восприятие дорожной обстановки, замедляет скорость реакции, а также влияет на способность оценивать скорость и время, что на дорогах особенно опасно.

Если вы располагаете информацией, что за руль автомобиля садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102!-0-