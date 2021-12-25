Нетрезвый водитель стал виновником ДТП в Минске

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вчера около 16 ч 45 мин 51-летний мужчина, управляя автомобилем "Опель", двигался по ул.Сырокомли и на перекрестке неравнозначных дорог столкнулся автомобилем "Мазда", который ехал по главной. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г.Минска заподозрили, что виновник аварии находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили на освидетельствование, при проведении которого в его организме было обнаружено 2,2 промилле алкоголя.-0-