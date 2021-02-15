15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель устроил ДТП на пр.Победителей в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, 14 февраля около 20.10 водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем "БМВ", двигался по пр.Победителей со стороны ул.Орловской в направлении ул.Нарочанской. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с движущимся впереди "Фольксвагеном", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. По результатам медицинского освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у водителя автомобиля "БМВ" составила 2.49 промилле.

"Уважаемые водители, садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнью других участников дорожного движения. В "Фольксвагене" помимо водителя находились двое детей. По счастливой случайности никто не пострадал", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция обращается к водителям и напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Если видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом по телефону 102. Ваш звонок сможет спасти чью-то жизнь.-0-