Нетрезвый водитель в Калинковичском районе пытался дать взятку инспекторам

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе 44-летний нетрезвый и лишенный прав водитель пытался дать взятку госавтоинспекторам, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

Утром 18 ноября в деревне Козловичи госавтоинспекторы остановили ВАЗ - у передней части легковушки были повреждения. Водителя попросили предъявить права, однако тот показал только паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. Мужчина пояснил, что водительское удостоверение вместе с другими документами забыл дома.

Сотрудник ГАИ по базам выяснил, что водитель в августе этого года был лишен прав за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. "Инспектор предложил мужчине пройти освидетельствование, так как у него были явные признаки алкогольного опьянения (запах изо рта, невнятная речь, покраснение кожи). На приборе появилась цифра в 1,6 промилле алкоголя. Сам же водитель факт употребления спиртного отрицал", - рассказала Наталья Хололеенко.

Во время составления протокола об административной ответственности водитель начал просить инспектора отпустить его. Затем мужчина достал из кармана Br100 и предложил сотруднику ГАИ. "Инспектор предупредил об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу при исполнении. Однако водитель не реагировал на предупреждения и продолжал свои попытки "решить вопрос", - уточнила Наталья Хололеенко. После он положил деньги возле рычага переключения передач.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Водитель задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.1 ст.431 УК.-0-