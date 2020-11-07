Нетрезвый водитель в Минске повредил пять припаркованных авто

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице водитель легкового автомобиля разбил пять припаркованных авто, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Lexus", двигался по ул.Сурганова со стороны ул.Академической в направлении пр.Независимости и у дома номер 7 совершил наезд на пять припаркованных вдоль проезжей части автомобилей. Водитель с места ДТП скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками ГАИ. Пострадавших нет.

У водителя обнаружены внешние признаки алкогольного опьянения. Он доставлен на медосвидетельствование.-0-