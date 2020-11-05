Нетрезвый житель Гродно снял со здания госфлаг и хотел оставить себе

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый житель Гродно снял со здания государственный флаг, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Оперативники уголовного розыска Октябрьского РОВД Гродно установили мужчину, который в середине октября снял государственный флаг со здания одного из предприятий в областном центре.

Все произошедшее попало в объектив камеры наблюдения. "На записи 27-летний гродненец. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Со слов молодого человека, в тот вечер он был нетрезв и вместе с приятелями прогуливался по городу. Увидев флаг, решил его снять и оставить себе", - рассказали в милиции.

Флаг изъят. Проводится проверка. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.-0-