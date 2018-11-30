Нецелевое использование госсредств выявлено в спортивной сфере Гродненской области

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Несколько клубов и спортивных учреждений в Гродненской области незаконно получали средства государственной поддержки. Об этом сегодня журналистам сообщила начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета государственного контроля Гродненской области Татьяна Слабыш, передает корреспондент БЕЛТА.

На совместном заседании коллегии КГК области и областного координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией был рассмотрен вопрос эффективности использования бюджетных средств, направленных на оказание поддержки организациям физической культуры и спорта региона.

"Как показывают результаты контрольных мероприятий, госпрограмма по развитию физической культуры и спорта в Гродненской области выполняется в полном объеме. Отдельные показатели превышают 110%. Вместе с тем в некоторых районах и организациях есть вопросы, которые необходимо решать", - отметила Татьяна Слабыш. Например, не выполняется план по количеству школьников, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в Вороновском, Ошмянском, Щучинском, Дятловском и Слонимском районах.

"Отмечается и низкая эффективность господдержки, оказываемой спортивным клубам. Зачастую все сводится к получению государственных средств и невыполнению взятых обязательств. Например, хоккейные клубы "Неман" и "Лида" незаконно получили таким образом более Br1,5 млн", - рассказала Татьяна Слабыш. В ряде других случаев учреждения спорта позволили себе использовать государственные средства не по целевому назначению и с нарушением требований бюджетного законодательства.

Также отмечались факты нарушения требований трудового и налогового законодательства, неисполнения трудовой дисциплины. Некоторые спортивные учреждения закупали товарно-материальные ценности без проведения соответствующих процедур закупок. Это повлекло увеличение расходования бюджетных средств. Также у контролеров особую озабоченность вызывает обеспечение спортучреждений необходимым инвентарем.

К дисциплинарной ответственности по результатам проверок привлечено свыше 20 человек. Возбуждены уголовные дела в отношении 13 должностных лиц.

"В спортивных организациях области проводились и прокурорские проверки. Основной упор был сделан на мероприятиях, связанных с профилактикой коррупционных правонарушений. Особых нареканий нет, однако зачастую отмечается формальный подход к организации, например, финансового контроля в работе должностных лиц. Не все благополучно с расходованием бюджетных ассигнований, которые порой используются не по целевому назначению. Особенно это касается учреждений, центров и клубов, созданных по месту жительства", - отметил начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Гродненской области Владимир Сидо. Он подчеркнул, что по результатам прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности привлечено около 40 человек.-0-