Неудачный обгон на трассе под Зельвой привел к аварии с тремя пострадавшими

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В аварии под Зельвой пострадали три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 9 сентября на трассе Р99 Барановичи - Пограничный - Гродно. 22-летний водитель "Ниссана" начал обгон попутной машины, не убедившись при этом, что встречная полоса свободна. При появлении машины водитель "Ниссана" не справился с управлением. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

После ДТП с травмами госпитализировали водителя и двух пассажиров "Ниссана" 45 и 47 лет. -0-