Неудачный обгон: в Зельвенском районе перевернулся кроссовер

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе перевернулся кроссовер - пострадал водитель, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 23 апреля на участке дороги Зельва - Голынка - Острово. Водитель кроссовера "Шевроле" начал обгонять попутную машину. Он не учел, что движется по гравийной дороге, а на таком покрытии нужно быть предельно внимательным. Водитель не справился с управлением - автомобиль занесло, затем он перевернулся.

"В результате аварии 22-летнего водителя с ушибами позвоночника и ранами головы госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы. Ремнем безопасности он пристегнут не был", - рассказали в ГАИ.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.-0-