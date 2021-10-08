Неуплаченный экологический налог в размере Br1,5 млн взыскали с могилевской фирмы

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8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам проведенной Комитетом государственного контроля Могилевской области совместно с УВД облисполкома проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего переработку строительных и иных отходов, сообщили БЕЛТА в КГК.
Мужчине инкриминируется внесение заведомо ложных сведений в технологические регламенты на переработку обществом отходов и составление фиктивных документов об их переработке. Из-за этого государству причинен ущерб в виде неуплаты экологического налога в размере Br1,5 млн. По итогам проверки эти средства взысканы в бюджет.
Следственные мероприятия продолжаются.-0-