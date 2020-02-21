Незаконные премии и повышенные субсидии: в Гомеле завершено расследование дела о хищениях в ЖСПК

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении должностных лиц одного из гомельских жилищно-строительных производственных кооперативов и товарищества собственников, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, 40-летний мужчина несколько лет одновременно работал председателем в товариществе собственников и ЖСПК. Должности бухгалтера и главного бухгалтера занимала 47-летняя гомельчанка. "Председатель без согласования с правлением и без утверждения общим собранием организаций-застройщиков незаконно увеличил себе и бухгалтеру должностные оклады, а также издал несколько приказов о премировании. В результате на их карт-счета под видом зарплаты и премий перечислялись излишние суммы", - рассказала Мария Кривоногова. Товариществу собственников и ЖСПК причинен ущерб более чем на Br14 тыс.

Для получения повышенных субсидий из городского бюджета, фигуранты также вносили ложные сведения в расчеты на возмещение части расходов по жилищно-коммунальным услугам. Из-за этого на расчетные счета товарищества и ЖСПК было излишне перечислено свыше Br10 тыс. бюджетных средств.

По уголовному делу проведено более 50 допросов свидетелей, несколько очных ставок, обыски, другие следственные действия.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 и 3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч.2 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями), ч.1 ст.427 УК (служебный подлог).

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-