Незаконный ввоз 13 т пудры для волос пресекли Гродненские таможенники

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Привалка" пресечена попытка незаконного ввоза 13 т осветляющей пудры для волос, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Грузовой автомобиль следовал на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе. Машину направили на инспекционно-досмотровый комплекс на сканирование.

"В результате установлено наличие 114 бочек (почти 13 т) с осветляющей пудрой для волос, незаконно перемещаемых через таможенную границу. Стоимость осветлителя - более Br80 тыс.", - рассказали в таможне.

За такой объем косметики необходимо было бы уплатить около Br20 тыс. таможенных платежей.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Возможное наказание предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-