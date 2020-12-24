Незаконный ввоз более 400 кг черной икры пресекли гродненские таможенники

24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС более 400 кг черной икры, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Большегрузный автомобиль пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка". Российский перевозчик заявил, что везет пищевой мак.
При таможенном досмотре в передней части грузового отсека обнаружены 19 пластиковых контейнеров со стеклянными банками, наполненными черной икрой. По предварительной оценке, стоимость продукции превышает 200 тыс. евро.
"Деликатесный продукт перемещался в ненадлежащих условиях без соблюдения температурного режима, на товар не было документов, в том числе фитосанитарного сертификата", - отметили в Гродненской региональной таможне. В действиях водителя усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния - контрабанды.
Сейчас проводятся необходимые процессуальные действия, икра направлена на товароведческую экспертизу.-0-