Незаконный ввоз оконной фурнитуры на 20 тыс. евро пресекли гродненские таможенники

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Факт незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза партии оконной фурнитуры выявили таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

К таможенному контролю водитель грузовика, следовавшего из Литвы, предоставил документы о том, что в транспортном средстве перевозится фурнитура и комплектующие для окон.

"При проведении досмотра установлено, что в грузовом отсеке помимо заявленного находился товар, сведения о котором в документах отсутствовали. Стоимость не указанных перевозчиком зубчатых колес, режущих штампов и другой оконной фурнитуры составила более 20 тыс. евро", - рассказали в таможне.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс. Возможное наказание предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.-0-