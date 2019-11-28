Нигериец ехал на учебу в Беларусь с поддельным паспортом

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск пограничники задержали иностранца с поддельным паспортом. Мужчина решился на незаконный поступок ради поступления в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Мужчина вечером 27 ноября прибыл из Стамбула в Минск. Для оформления он предоставил сенегальский паспорт. Однако сотрудники обратили внимание на возраст - в документе указано, что ему 25 лет, а выглядел путешественник значительно старше. Специальная проверка подтвердила, что паспорт подделан.
"Во время разбирательства задержанный признался, что на самом деле он 37-летний гражданин Нигерии. Использовать поддельный документ решил из-за боязни возрастных ограничений для поступления в белорусский вуз", - проинформировали в Госпогранкомитете. Поступать нигериец хотел в БГУИР.
Иностранец оформлен нарушителем границы и до установления личности помещен в изолятор временного содержания.-0-