"Нива" влетела под фуру в Минском районе

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе ВАЗ-2121 "Нива" попал под грузовик, трое человек пострадали. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 13 февраля около 20.00 на 22-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи. "30-летний водитель грузовика MAN выезжал с обочины на первую полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался в попутном направлении по этой же полосе. Удар легкового автомобиля пришелся в заднюю ось грузовика", - проинформировали в милиции.

В результате аварии пострадал 66-летний водитель ВАЗ и двое пассажиров, 43 и 55 лет. "Все трое госпитализированы. Водитель грузовика MAN не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС и скорой. Госавтоинспекцией был организован объезд места аварии", - добавили в УВД.-0-