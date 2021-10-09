Ночь в лесу: в Пинском районе искали пропавшего в лесу пенсионера

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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе искали пропавшего в лесу пенсионера, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Мужчина 1941 года рождения заблудился в лесном массиве возле деревни Островичи Пинского района. Сообщение о пропавшем поступило 8 октября в 19.27. Для поисковых работ были задействованы 12 единиц техники и 55 человек, из них 6 единиц техники и 15 работников МЧС.
В 6.10 9 октября пропавший был обнаружен поисковой группой. Пенсионера госпитализировали с общим переохлаждением организма.-0-