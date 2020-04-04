Ночью на МКАД открытым пламенем горела фура

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 4 апреля на МКАД открытым пламенем горела фура, пожар ликвидировали спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Грузовик загорелся на проезжей части МКАД. Информация поступила на номер 101 около часу ночи. "Когда спасатели прибыли к месту вызова, грузовик горел открытым пламенем. Позже было установлено, что произошло возгорание кабины седельного тягача. Пожар ликвидирован в 01.07", - проинформировали в МЧС.

Огонь повредил кабину и тент прицепа на площади 50 кв.м. "Водитель не пострадал. Причина происшествия устанавливается, одна из рассматриваемых версий - поджог", - добавили в МЧС.-0-