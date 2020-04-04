Ночью на МКАД открытым пламенем горела фура

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 4 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:03 Минобороны: цели проверок территориальной обороны Островецкого и Клецкого районов достигнуты Общество
12:51 Воронюк: консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть все трудности Общество
12:50 Витебчанин оформил кредит по чужому паспорту Происшествия
12:34 Профессор БГУ Елена Довгань назначена спецдокладчиком ООН Общество
12:32 В Бресте повышенный спрос на продавцов, поваров, водителей и строителей Регионы
12:23 ФОТОФАКТ: Троллейбусы в Гродно ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами Регионы
12:21 Предприятия Минска производят около 150 тыс. масок в сутки - Сивак Регионы
12:07 До +15°С ожидается в Беларуси 5 апреля Общество
12:07 ФОТОФАКТ: В Китае почтили память жертв COVID-19 В мире
11:57 В пунктах пропуска ГРТ растет количество оформленных по бестранзитной технологии грузовиков Регионы
11:39 В Китае выздоровели 94% заразившихся коронавирусом В мире
11:36 Трамп объяснил отказ носить маску во время коронавируса В мире
11:28 Витебский горисполком и администрации перешли на дистанционный прием граждан Регионы
11:17 Минфин прорабатывает вопрос привлечения помощи от ЕС Экономика
11:08 В Беларуси упрощается госрегистрация лекарств Экономика
11:01 В Минске спасатели помогли застрявшему в дереве школьнику Происшествия
11:01 Служебная командировка за границей будет продлеваться при отсутствии возможности вернуться в Беларусь Общество
10:49 Партия погрузчиков БЕЛАЗ отгружена в Алжир Экономика
10:37 В Мексике задержали более 100 человек за ограбления и мародерство В мире
10:25 Транзитные перевозчики смогут отдыхать и заправляться в Беларуси только в определенных местах Общество
10:23 Ночью на МКАД открытым пламенем горела фура Происшествия
10:15 Беларусь отправила в единую с РФ базу более 90 тыс. записей о невыездных гражданах Общество
10:12 В Волковыске руку ребенка зажало в диване: потребовалась помощь спасателей Происшествия
10:09 Ущерб - огромный: российский бизнес оценил возможные потери от нерабочего апреля В мире
10:00 Итальянцы запустили инициативу "подвешенных корзин" для помощи нуждающимся В мире
09:51 Россия окажет содействие в возвращении белорусов из Дели домой Общество
09:41 Минспорта рекомендует до 20 апреля приостановить проведение спортивных мероприятий для детей и подростков Спорт
09:25 Россия передаст Беларуси 10 тыс. тестов на коронавирус Общество
09:23 Копыльский, Дзержинский и Докшицкий районы выбрали своих птиц-символов Регионы
09:04 Белорусская цементная компания открыла представительство в Калининградской области Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
04 апреля 2020, 10:23

Ночью на МКАД открытым пламенем горела фура

Фото Минского городского управления МЧС
Фото Минского городского управления МЧС

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 4 апреля на МКАД открытым пламенем горела фура, пожар ликвидировали спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Грузовик загорелся на проезжей части МКАД. Информация поступила на номер 101 около часу ночи. "Когда спасатели прибыли к месту вызова, грузовик горел открытым пламенем. Позже было установлено, что произошло возгорание кабины седельного тягача. Пожар ликвидирован в 01.07", - проинформировали в МЧС.

Огонь повредил кабину и тент прицепа на площади 50 кв.м. "Водитель не пострадал. Причина происшествия устанавливается, одна из рассматриваемых версий - поджог", - добавили в МЧС.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск МЧС пожар
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Витебчанин оформил кредит по чужому паспорту
Фото Минского городского управления МЧС В Минске спасатели помогли застрявшему в дереве школьнику
Фото из архива В Волковыске руку ребенка зажало в диване: потребовалась помощь спасателей
Под Витебском перевернулась фура с пивом
Фото из архива Брестчанку не пустили на концерт Макса Барских - билеты оказались поддельными
Фото Гомельского областного управления МЧС В Октябрьском легковушка слетела в реку
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса
Лукашенко о весенних сельхозработах: надо быть активнее, не надо ожидать
Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля
В "Белнефтехиме" подтвердили поставки нефти на НПЗ в апреле в объеме до 2 млн т
Топ-новости
Лукашенко: школьные каникулы, скорее всего, продлим на неделю
Россия окажет содействие в возвращении белорусов из Дели домой
Воронюк: консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть все трудности
Предприятия Минска производят около 150 тыс. масок в сутки - Сивак
Минспорта рекомендует до 20 апреля приостановить проведение спортивных мероприятий для детей и подростков
Транзитные перевозчики смогут отдыхать и заправляться в Беларуси только в определенных местах
Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день - Минздрав
Партия погрузчиков БЕЛАЗ отгружена в Алжир
В Беларуси упрощается госрегистрация лекарств
В Китае выздоровели 94% заразившихся коронавирусом
Минприроды напоминает о запрете на выжигание сухой растительности
Витебский горисполком и администрации перешли на дистанционный прием граждан
Минфин прорабатывает вопрос привлечения помощи от ЕС
Служебная командировка за границей будет продлеваться при отсутствии возможности вернуться в Беларусь
Четыре нефтекомпании России начали оформлять документы на поставки в Беларусь
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.