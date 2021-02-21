Ночью на проспекте Дзержинского в Минске машина врезалась в осветительную мачту

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью на столичном проспекте Дзержинского автомобиль врезался в осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 1.00 водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Форд", двигался по проспекту Дзержинского со стороны переулка Извозного в направлении площади Богушевича. Не справившись с управлением, мужчина выехал за пределы трассы и врезался в осветительную мачту. Водитель "Форда" с травмами доставлен в учреждение здравоохранения", - рассказали в ГАИ.

Проводится проверка. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД столицы, следователь, представители МЧС и ГКСЭ.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортом. В сложных погодных условиях не следует совершать резких маневров и перестроений, а скорость нужно снижать плавно и заблаговременно.-0-