Ночью на трассе М6 водитель сбила пешехода

Фото УВД Гродненского облисполкома
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе в ДТП погиб пешеход. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
11 сентября около 1.00 на автодороге М6 в Гродненском районе 34-летняя водитель "Фольксвагена" двигалась со стороны Гродно в направлении столицы. На 263-м км она сбила переходившего проезжую часть 55-летнего пешехода. Фликером он обозначен не был.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. -0-