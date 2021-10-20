Ночью в Лиде горели шесть гаражей

Фото Гродненского областного УМЧС
20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лидские спасатели ликвидировали пожар в гаражном кооперативе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сегодня около 3.30 очевидец сообщил о пожаре в гаражном кооперативе по ул.Сосновой. "Прибывшие подразделения МЧС ликвидировали открытое пламенное горение шести металлических гаражей размером 3x6 м, не дав огню распространиться далее по секции. Всего в кооперативе около 200 гаражей", - рассказали в МЧС.
Огнем уничтожено имущество в гаражах, хозяйственный инвентарь, повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля ВАЗ-2106. Основная рассматриваемая версия причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.-0-