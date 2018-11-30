Ночью в Лидском районе машина сбила неизвестного: пострадавший в реанимации

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Устанавливается личность мужчины, попавшего сегодня ночью под машину на одной из дорог в Лидском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел на 7-м километре дороги Белица - Желудок. Около полуночи он вышел перед автомобилем с левой стороны и попытался пересечь проезжую часть. Избежать наезда водитель "Ниссана" не сумел.

"Пострадавший в реанимации. Личность его пока не установлена. Причина произошедшего также выясняется. Светоотражающие элементы на нем отсутствовали", - рассказали в ГАИ региона.-0-