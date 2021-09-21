Ночью в центре Гродно перевернулась машина - следователи ищут очевидцев

21 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи разыскивают очевидцев ночной аварии в центре Гродно, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью УСК по Гродненской области.

ДТП случилось ночью 19 сентября на улице Горновых. 37-летний водитель "БМВ" неправильно выбрал скорость и не справился с управлением. Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся. "Водитель и 32-летний пассажир с травмами доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает", - рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело.

Следователи просят водителей, которые стали свидетелями ДТП, а также других граждан, которые что-либо знают о происшествии или располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об этом в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72-40-40 и (8033) 621-15-35.-0-