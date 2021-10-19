Ночью в Жлобине горела квартира: жильцов спас пожарный извещатель

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благодаря сработавшему АПИ семья из трех человек успела спастись на ночном пожаре в Жлобине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Тревожное сообщение о пожаре в квартире на ул.Карибского в Жлобине поступило на линию 101 сегодня в 00.55. К прибытию спасателей горел балкон однокомнатной квартиры на первом этаже девятиэтажки.

Хозяин квартиры 1985 года рождения живет с женой и сыном 2016 года рождения. Семья характеризуется положительно. "Вероятнее всего события развивались так: мужчина проснулся от звука сработавшего автономного пожарного извещателя, разбудил жену с сыном, которые самостоятельно покинули квартиру. Сам же приступил к тушению пожара, в результате чего получил ожоги. После осмотра работниками скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "термические ожоги 40% тела" хозяина квартиры госпитализировали", - рассказали в УМЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждено имущество на балконе и в кухне, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

С начала года в Гомельской области 13 человек получили травмы при попытке самостоятельно потушить пожар. "Поведение людей при обнаружении пожара, безусловно, зависит от конкретной обстановки. Однако в любом случае нельзя впадать в панику и терять самообладание. Необходимо как можно быстрее позвонить в дежурную службу МЧС по номеру 101 и сообщить о пожаре. Действуйте, не подвергая свою жизнь опасности. В большинстве случаев, когда загорание обнаружено в самой начальной стадии, его можно ликвидировать буквально подручными средствами или огнетушителем. Но когда пламя уже распространилось и необходимо вмешательство профессиональных спасателей, как можно быстрее вызывайте МЧС и кратчайшим и самым безопасным путем скорее покиньте место пожара. Не подвергайте себя и жизнь своих близких опасности", - порекомендовали в областном управлении МЧС.-0-