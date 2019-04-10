Номера с пяти авто сняли за ночь в Полоцке

10 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке за ночь похитили регистрационные знаки с пяти автомобилей, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель местного РОВД Юлия Зайцева.

Кража произошла в ночь с 8 на 9 апреля. С пяти автомобилей, которые находились на стоянке во дворе по ул. Петруся Бровки, неизвестные скрутили регистрационные знаки. Владельцы машин обратились с заявлениями в милицию, проводится проверка.

Правоохранители просят очевидцев или людей, располагающих необходимой информацией о произошедшем, обращаться по телефону 102.-0-