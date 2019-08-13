Носкевич рассказал подробности в деле о взрыве фейерверка 3 июля в Минске

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал подробности в деле о взрыве фейерверка во время салюта 3 июля в Минске, сообщает БЕЛТА.

Как отметил глава Следственного комитета, расследование активно продолжается. "Изъято более 1 тыс. объектов с места взрыва. Все версии, о которых говорил ранее (неисправность салютных установок, неправильная закладка заряда и эксплуатация установок, некачественные изделия из фейерверка) проверяются, хотя следствию очевидно, что наиболее вероятной является некачественные заряды фейерверков. Достоверно установлено, что заряды, перед тем как были помещены в мортиру, подвергались механическому воздействию - со стороны как представителей российского поставщика, так по их рекомендации и нашими военнослужащими. Теперь следствию предстоит выяснить техническую причину, эти ли действия привели к взрывам", - сказал председатель СК.

По делу о взрыве фейерверка 3 июля назначен целый ряд комплексных комиссионных экспертиз, которые поручено провести Госкомитету судебных экспертиз, Национальной академии наук, профильным промышленным предприятиям. "При экспертизах будут проведены испытания и осуществлены экспериментальные запуски фейерверочных изделий. От экспертов ждем ответ, что явилось технической причиной взрывов", - отметил Иван Носкевич.

Следствием проверяется также процедура закупки фейерверочных изделий.

В интервью телеканалу "Беларусь 1" Иван Носкевич рассказал, что после ряда громких смертельных ДТП с участием пьяных водителей Следственный комитет поддерживает инициативу о пожизненном лишении водительских прав.

Глава Следственного комитета отметил также рост преступности в текущем году из-за увеличившихся на 6% хищений. Кроме того, в два раза по сравнению с прошлым годом выросло количество преступлений в сфере высоких технологий с использованием компьютерной техники и несанкционированного доступа к компьютерной информации. "Это тенденция прошлых лет. Доступ к гаджетам становится с каждым годом проще, и люди не всегда используют их по прямому назначению", - добавил Иван Носкевич.

По его словам, за первое полугодие увеличилось количество взяток. В 2019 году следственными органами обращено особое внимание на возмещение ущерба по заявлению совершенных преступлений, возврат денежных средств удалось повысить на 11%. Это примерно Br50 млн.

Следственным комитетом за 7 месяцев этого года около 1 тыс. дел, нераскрытых в прошлые годы, направлены в суд, из которых 125 тяжких и особо тяжких. Кроме того, каждый месяц в текущем году в суд направлялись дела об убийствах прошлых лет, в том числе 20-летней давности.

Иван Носкевич рассказал в интервью о тесном взаимодействии Следственного комитета Беларуси с коллегами из России, Армении, подписаны соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном и Таджикистаном, Агентством по борьбе с наркотиками Минюста США.

Резонанс в обществе вызывают и договорные спортивные матчи. На данный момент в производстве центрального аппарата Следственного комитета находится уголовное дело, по которому доказано не менее 30 фактов подкупа в футболе и волейболе. Иван Носкевич заверил, что итоги расследования будут обнародованы и для всех заинтересованных это станет большим уроком.

В Следственном комитете Беларуси особое внимание уделяется подготовке кадров, прорабатывается вопрос о создании собственного учреждения дополнительного образования.-0-