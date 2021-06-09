"Новогрудок для жизни (чат)" в Telegram признан экстремистским

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По заявлению прокуратуры Новогрудского района информационная продукция Telegram-чата "Новогрудок для жизни (чат)" признана экстремистской, рассказали БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Новогрудского района проанализировала сообщения в чате. "В них размещены призывы к экстремистской деятельности: несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, актам вандализма и хулиганству, а также насильственным действиям в отношении сотрудников органов внутренних дел", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что доступ к информации чата без ограничений мог получить любой желающий. Администрация канала не предотвратила распространение публикаций экстремистской направленности.

На основании закона "О противодействии экстремизму" прокурор Новогрудского района обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции Telegram-чата "Новогрудок для жизни (чат)" экстремистскими материалами. Суд Новогрудского района удовлетворил заявление прокурора полностью и допустил немедленное исполнение принятого решения. Его копия направлена в Министерство информации для включения чата в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси.-0-