Новополочанин перевозил в машине крупную партию наркотика

13 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Новополоцка перевозил в автомобиле крупную партию мефедрона, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля получили информацию о том, что 36-летний мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков. Во время оперативных мероприятий возле деревни Заозерье Полоцкого района правоохранители остановили машину с подозреваемым. В иномарке в нише двери нашли пачку от сигарет, а в ней - сверток с неизвестным порошком. "Экспертиза показала, что изъятое - это особо опасное психотропное вещество мефедрон массой 13,28 г. Мужчина рассказал, что приобрел наркотик в Минске и вез его домой. Как выяснилось, на момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения", - отметили в УВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-