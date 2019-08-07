Новополочанин украл у знакомого деньги и попытался его убить

7 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке мужчина пытался с помощью убийства решить проблему со знакомым, у которого занял в долг крупную сумму, а затем еще украл деньги, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В начале этого года 23-летний мужчина завладел логином и паролем от аккаунта торговой онлайн-платформы, которым пользовался его 45-летний знакомый. Сделать это было легко, так как ранее сам помог его создать. Со счета аккаунта новополочанин похитил $2,3 тыс. Скрыть преступление он решил с помощью убийства. Утром 1 марта под предлогом возврата старого долга в $4 тыс. мужчина пригласил знакомого к себе в квартиру и попытался убить топором, однако потенциальная жертва смогла вырваться.

Место происшестия. Фото УСК по Витебской области

Расследование этого уголовного дела завершено. Фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст.212 (хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации), ч.1 ст.14 и п.8 ч.2 ст.139 (покушение на убийство с целью скрыть другое преступление) УК. Молодой человек, ранее не судимый, заключен под стражу. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-