Новополочанин выбивал из бывшего супруга сожительницы "алименты"

6 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уголовная ответственность грозит жителю Новополоцка, решившему выбить из бывшего супруга своей сожительницы "алименты", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Инцидент произошел в Шумилинском районе, где ранее проживала распавшаяся семья. Мужчина вместе с приятелем после застольных разговоров решил потребовать причитающиеся его возлюбленной алименты на ребенка. Тот факт, что женщина к бывшему супругу финансовых претензий после развода не имела, его не смутил. Придя к бывшему супругу домой, они избили его, а затем потребовали деньги на содержание ребенка. Получив 5 тыс. российских рублей, подозреваемые не отстали от мужчины и повели его к ничего не подозревающей героине этой истории, даже заставили извиниться перед передачей денег. Правда, сожитель потом потребовал обменять их на белорусские и отдать обратно главе нового семейства, то есть ему.

Пострадавший житель Шумилинского района лишь спустя день обратился с заявлением в местный РОВД. Правоохранители установили все обстоятельства произошедшего. Теперь в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 384 УК. -0-