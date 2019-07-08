Новополочанина задержали за хранение почти килограмма маковой соломы

8 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители задержали жителя Новополоцка за хранение мака, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий по специальной программе "Мак" сотрудники наркоконтроля 2 июля вблизи дома по улице Молодежной в Новополоцке задержали 56-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков. При личном обыске у него нашли полимерный пакет с маковой соломой, масса которой составила 980 г. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.
Аналогичное задержание произошло в тот же день в Новополоцке по улице Дзержинского. Около подъезда одного из домов правоохранители задержали 29-летнюю женщину, у которой обнаружили газетный сверток с маковой соломой весом 283 г. В отношении новополочанки также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3074 BYN
|2.301 BYN
|2.308 BYN
|USD
|2.0488 BYN
|2.05 BYN
|2.054 BYN
|RUB
|3.2232 BYN
|3.207 BYN
|3.215 BYN