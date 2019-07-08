Новополочанина задержали за хранение почти килограмма маковой соломы

8 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители задержали жителя Новополоцка за хранение мака, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий по специальной программе "Мак" сотрудники наркоконтроля 2 июля вблизи дома по улице Молодежной в Новополоцке задержали 56-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков. При личном обыске у него нашли полимерный пакет с маковой соломой, масса которой составила 980 г. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.

Аналогичное задержание произошло в тот же день в Новополоцке по улице Дзержинского. Около подъезда одного из домов правоохранители задержали 29-летнюю женщину, у которой обнаружили газетный сверток с маковой соломой весом 283 г. В отношении новополочанки также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.-0-