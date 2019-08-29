29 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Новополочанка избила трех женщин на остановке общественного транспорта за просьбу не курить рядом, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось днем 24 августа. Нетрезвая новополочанка 1986 года рождения пришла на остановку вместе со знакомым и стала курить. Одна из находившихся там пожилых женщин, страдающая астмой, попросила ее отойти в сторону, на что получила поток оскорблений. Порицание за такой неблаговидный поступок от двух других женщин не заставило себя ждать. Ответная реакция была бурной: нарушительница общественного спокойствия избила всех трех женщин 1950, 1947 и 1967 годов рождения.

В милицию о происшествии сообщил молодой человек, ставший свидетелем инцидента. Правоохранители отреагировали быстро: хулиганку задержали. Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси (хулиганство).-0-