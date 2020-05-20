Новополочанка отдала мошеннику Br10 тыс. за помощь в переезде в Израиль

20 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Слуцка выманил крупную сумму денег у новополочанки, желавшей уехать на постоянное место жительства в Израиль, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

На кардинальное решение в своей жизни женщина 1979 года рождения решилась в марте прошлого года. Чтобы максимально облегчить себе переезд и дальнейшее устройство в новой стране, она обратилась в фирму, которая специализируется на решении подобных вопросов. Там новополочанка познакомилась с мужчиной, который якобы тоже собирался выехать в Израиль. Злоумышленник вошел в доверие к ней, предложил лететь вместе и даже обязался взять на себя сопутствующие хлопоты. На решение финансовых вопросов по приобретению билетов и бронированию отеля женщина передала новому знакомому $600.

В назначенный день пара приехала в аэропорт Домодедово в Москве, но отправилась на новое место жительства только новополочанка. Ее попутчик по надуманной причине вернулся домой. Прибыв в Израиль, женщина поняла, что ни обратного билета, ни забронированного отеля нет. Звонок знакомому результата не дал: тот сослался на непредвиденную накладку, а потом под различными предлогами и обещаниями вернуть стал выманивать у нее деньги, в том числе путем продажи имущества женщины. В итоге общая сумма долга составила почти Br10 тыс.

После возвращения в Беларусь в начале 2020 года женщина попыталась вернуть деньги, но злоумышленник ничего не хотел слышать об этом. Более того, стал угрожать новополочанке. Та обратилась за помощью в милицию. Сотрудники уголовного розыска Новополоцкого ГОВД установили, что потерпевших от мошеннических действий 45-летнего жителя Слуцка как минимум двое: таким же способом он обманывал жительницу Слонима, которая тоже собиралась сменить ПМЖ. Следователи возбудили уголовное дело.-0-