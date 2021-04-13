Новополочанка после общения с "сотрудниками банка" лишилась $30 тыс.

13 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В конце марта 41-летняя жительница Новополоцка попалась на удочку мошенников, которые представились работниками банка и похитили крупную сумму. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Звонивший в мессенджере мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что со счета женщины злоумышленники пытаются похитить деньги. Для предотвращения преступления владелице карты предлагалось назвать идентификационный номер паспорта и присланные из банка коды из СМС-сообщений.

Во время общения выяснилось, что у горожанки имеется счет и в другом банке. Ее сразу же переключили на второго "специалиста", который рассказал о несанкционированных операциях с деньгами и для их отмены также попросил назвать пришедшие в СМС коды.

Клиентка без сомнений выполняла все указания собеседников, пока не приехала в банк и не узнала, что стала жертвой обмана. В итоге она потеряла $30 тыс.-0-