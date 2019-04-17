Новополоцкий дальнобойщик после увольнения из литовской фирмы заправлялся за ее счет

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший работник литовской фирмы после увольнения продолжал заправляться за ее счет с помощью SMS, сообщили БЕЛТА в Полоцком РОВД.
"Новополочанин трудился в литовской фирме, занимающейся грузоперевозками. Он имел в распоряжении специализированное оборудование, позволяющее заправлять фуру посредством SMS, - рассказали в милиции. - После увольнения 40-летний мужчина продолжал пользоваться системой. Несколько месяцев он заправлялся по всей Беларуси. Суммарно было похищено 1,3 тыс. л дизельного топлива".
Оперативниками Полоцкого РОВД в рамках международного сотрудничества было установлено местонахождение мужчины, он задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (кража).-0-
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