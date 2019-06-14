Новую одежду под видом секонд-хенда пытались ввезти из Латвии

14 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские таможенники пресекли две попытки ввоза новой одежды под видом секонд-хенда, сообщили БЕЛТА в Витебской таможне.

Оба факта произошли в пункте таможенного оформления "Бремино-Орша". Транспортные средства следовали с территории Латвии на территорию Беларуси. По документам, в грузовых отсеках обоих автопоездов находились одежда и обувь, бывшие в употреблении.

Однако при досмотре сотрудники таможни обнаружили одежду и обувь с этикетками, без признаков износа, в том числе из кожи. При этом указание на некоторые из обнаруженных позиций вовсе отсутствовало в сопроводительных документах.

Незаконный товар общим количеством более 5,5 тыс. был сокрыт от таможенного контроля среди законно перемещаемых вещей. Таким образом субъект хозяйствования пытался сэкономить на таможенных платежах.

Предварительная оценочная стоимость одежды и обуви составила более Br85,5 тыс. По данным фактам таможней начаты процессы по признакам совершения административных правонарушений по ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси. Статьей предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товара с конфискацией или без конфискации по решению суда.-0-