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01 октября 2020, 11:07

Новые хозяева дома в Гомельском районе обнаружили на подворье костные останки

Фото из архива
Фото из архива

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новые хозяева дома в Гомельском районе обнаружили на подворье костные останки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области.

Житель деревни Шарпиловка копал траншею под фундамент для новой постройки и обнаружил останки, которые по виду и строению напоминали кости человека. Мужчина сразу сообщил о находке в милицию.

Хозяин дома пояснил, что купил его год назад. Здесь жила бабушка, после смерти которой родственники выставили дом на продажу. "Жилье строилось сразу после войны на месте разрушенного прямым попаданием снаряда дома. Тогда же был возведен и сарай. Со временем он сильно обветшал, и новый собственник решил на его месте возвести постройку из современных материалов. Штык лопаты наткнулся на останки на глубине примерно 40-45 см", - рассказали в областном управлении ГКСЭ.

На месте работала следственно-оперативная группа с экспертом ГКСЭ. По предположению правоохранителей, мужчина наткнулся на захоронение времен Великой Отечественной войны. Найденные останки направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области для проведения судебной медико-криминалистической экспертизы.

Сотрудникам отдела медико-криминалистических экспертиз предстоит установить давность захоронения, возраст и примерный рост человека, имеются ли следы воздействия каких-либо орудий.

По оценке специалистов, такие экспертизы - одни из наиболее сложных. За год в управлении ГКСЭ по Гомельской области проводится несколько десятков таких экспертиз. Костные останки людей периодически находят во время земляных работ по всей Гомельской области с середины весны и до поздней осени. В основном это погибшие в годы Великой Отечественной войны, реже - захоронения более ранних периодов.

В ведомстве созданы широкие возможности для проведения судебной генетической экспертизы костей, поэтому из предоставленных материалов при необходимости отбирают соответствующие образцы. По окончании проверки останки солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоранивают в мемориальных комплексах.-0-

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