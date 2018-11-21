Новые внедорожники пытались ввезти в Беларусь по заниженной более чем в два раза стоимости

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минской региональной таможни пресекли противозаконную деятельность группы лиц по ввозу на территорию ЕАЭС автомобилей по заниженной более чем в два раза стоимости, сообщили БЕЛТА в таможне.

Восемь внедорожников Toyota Land Cruiser 2017-2018 годов выпуска ввезли из Грузии. Автомобили были помещены под процедуру выпуска для внутреннего потребления. При оперативно-разыскных мероприятиях таможенники установили, что для уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме в документах указывались недостоверные сведения о стоимости автомобилей. Внедорожники были ввезены в Грузию из Японии.

В результате противозаконной деятельности государству нанесен ущерб на сумму более чем Br140 тыс.

Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК Беларуси в отношении минского индивидуального предпринимателя, выступающего декларантом автомобилей. По месту проживания одного из фигурантов дела при обыске обнаружили и изъяли крупную сумму наличных денежных средств. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.-0-