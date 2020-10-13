Ножи, цепь, газовый баллончик, балаклава - задержаны очередные участники незаконных акций в Минске

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны очередные участники незаконных акций в Минске. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 12 октября в Минске милиционеры задержали троих парней (в возрасте от 18 до 21 года), которые блокировали движение транспорта на Логойском тракте и ул.Сурганова. Один из них, 18-летний студент из Минска, во время протестной акции был экипирован в профессиональную амуницию. У второго, 21-летнего студента из Витебской области, оперативники нашли два ножа, цепь, газовый баллончик и балаклаву. Выяснилось, что троица вела активную переписку в специализированных Telegram-чатах по поводу участия в противоправных действиях", - рассказали в МВД.

В отношении молодых людей составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.-0-