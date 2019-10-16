О взрывном устройстве в Гомеле сообщила школьница из Добрушского района

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции нашли того, кто сообщил сегодня о взрывном устройстве в девятиэтажном доме №6 по улице Ефремова в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Жильцов многоэтажки в Гомеле эвакуировали после сообщения о взрывном устройстве Прибыли сотрудники МЧС, бригады скорой помощи, правоохранители, экстренные службы. Из четырех подъездов эвакуировали около 50 жильцов. На месте работают саперы.

В оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома сегодня в 11.00 поступило сообщение от жильца дома. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная девушка и сказала, что в доме заложено взрывное устройство. На место происшествия выехали экстренные службы, из четырех подъездов были эвакуированы 50 жильцов. Саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 провела осмотр дома, взрывное устройство не было обнаружено.

При оперативно-разыскных мероприятиях сотрудники милиции установили, что звонила 12-летняя ученица одной из школ Добрушского района. С ее слов, она взяла телефон у одноклассницы, набрала случайный номер и сообщила о взрывном устройстве.

Добрушский РОВД проводит проверку.-0-