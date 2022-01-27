Обещал трудоустроить за границей: жителя Брестского района ждет суд за мошенничество

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестского района направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную прокуратуру.

События произошли в мае прошлого года. Житель Брестского района встречался с желающими трудоустроиться за рубежом. Он обещал им найти работу в Израиле, помочь с покупкой билетов и бронированием номеров в гостиницах. Однако выполнять договоренности мужчина не собирался. Обманом он получил от шести человек более Br3 тыс.

Помимо этого, сельчанин в январе 2020 года под видом заключения договора займа похитил у двух брестчан более Br1,1 тыс.

"После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.209 УК", - отметили в прокуратуре Брестской области.

Фигурант остается под стражей. Кстати, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество.-0-