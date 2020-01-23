Обещала помочь с ГАИ: в Гродно за мошенничество будут судить женщину

23 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно завершено расследование уголовного дела о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

В мае 2016 года к жительнице областного центра обратилась знакомая с просьбой помочь сохранить водительское удостоверение мужа. В отношении мужчины составлен административный протокол за передачу автомобиля лицу, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения.

За благоприятное решение вопроса женщина потребовала $500, якобы для передачи их сотруднику ГАИ. Однако она не собиралась решать вопросы, а просто хотела завладеть деньгами. Впоследствии обвиняемая потратила их на личные нужды.

Мужчину прав все-таки лишили. Обвиняемая пообещала, что вопрос будет решен позже. Она же согласилась решить вопрос об освобождении мужчины от сдачи теоретического и практического экзаменов в ГАИ, за что спустя пару дней получила Br50.

"Во время расследования уголовного дела осмотрены места происшествий, допрошены обвиняемая, потерпевшая, свидетели. Примечательно, что ранее женщина была судима за аналогичные преступления", - рассказала Инна Позняк.

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета предъявил 40-летней жительнице областного центра обвинение по ч. 2 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное повторно) и ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 (подстрекательство к даче взятки, повторно). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-