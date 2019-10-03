Обгонял на скорости 150 км/ч: виновник аварии с двумя погибшими приговорен к 6 годам колонии

3 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Виновника смертельного ДТП в Гродненском районе приговорили к 6 годам лишения свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Суд Гродненского района рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя Гродно 1990 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц).

Авария произошла в июне 2019 года на одной из дорог в Гродненском районе. Максимальная скорость на этом участке ограничена 90 км/ч. Однако "Хонда" под управлением обвиняемого двигалась со скоростью 150 км/ч. Водитель пошел на обгон попутных автомобилей, но при завершении маневра не справился с управлением. "Хонда" вновь оказалась на встречной, где столкнулась с "Фольксвагеном". В результате аварии погибли два пассажира.

Решением суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Кроме того, виновник ДТП на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.-0-