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17 февраля 2020, 15:00

Обиделся, что не открыли: пьяный гродненец поджег дверь в квартиру знакомого

Фото УВД Гродненского облисполкома
Фото УВД Гродненского облисполкома

17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции установили подозреваемого в поджоге двери в квартиру одного из домов в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Поджог был совершен 8 февраля. К хозяину квартиры на такси приехал его знакомый: посетитель хотел попросить взаймы денег. Правда, дверь ему никто не открыл: хозяин в это время спал. Тогда гость вставил в мягкую обшивку двери несколько спичек и поджег их.

"Горящую дверь потушили соседи и сообщили о произошедшем в милицию. После поступившего в органы внутренних дел сообщения сотрудники уголовного розыска Ленинского райотдела милиции установили личность подозреваемого и обстоятельства произошедшего", - сообщили в милиции.

Подозреваемому 29 лет. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. При совершении противоправного поступка он был пьян.-0-

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